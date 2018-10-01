На Кубани октябрь начнется с дождей
В Краснодарском крае в первых числах октября прогнозируют дождливую погоду
Читайте также:
По данным Краснодарского гидрометцентра, вечером 1 октября в отдельных пунктах Кубани будет идти кратковременный дождь. Днем будет 20-25 °С, местами воздух прогреется до 27 °С. Ветер 3-8 м/с, на Азовском побережье до 11-13 м/с, местами порывы до 15 м/с.
На Черноморском побережье к вечеру ожидается кратковременный дождь. Дневная температура воздуха — 22-27 °С, на юге до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с.
В Краснодаре в понедельник осадков не ожидается. Днем термометры покажут 24-26 °С. Ветер 6-11 м/с.
2 и 3 октября местами по краю прогнозируют кратковременный дождь, грозу, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 10-15 °С, во вторник днем будет 21-26 °С, в среду — 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
Читайте также:
На Черноморском побережье также ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ночная температура воздуха — 16-21 °С, днем — 21-26 °С, на юге потеплеет до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник будет дождливо, к среде осадки прекратятся. Ночные температуры — 16-17 °С, днем прогнозируют 22-26 °С. Ветер 1-3 м/с, к середине недели усиление до 5 м/с.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.