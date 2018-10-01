На Кубани октябрь начнется с дождей

В Краснодарском крае в первых числах октября прогнозируют дождливую погоду

По данным Краснодарского гидрометцентра, вечером 1 октября в отдельных пунктах Кубани будет идти кратковременный дождь. Днем будет 20-25 °С, местами воздух прогреется до 27 °С. Ветер 3-8 м/с, на Азовском побережье до 11-13 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье к вечеру ожидается кратковременный дождь. Дневная температура воздуха — 22-27 °С, на юге до 29 °С. Ветер 6-11 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с.

В Краснодаре в понедельник осадков не ожидается. Днем термометры покажут 24-26 °С. Ветер 6-11 м/с.

2 и 3 октября местами по краю прогнозируют кратковременный дождь, грозу, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Температура воздуха ночью 10-15 °С, во вторник днем будет 21-26 °С, в среду — 19-24 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.