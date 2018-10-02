На Ставрополье женщина заказала убийство соседей, которые сверлили стену

Полиция задержала 53-летнюю жительницу Буденновска, которая наняла убийцу для своих соседей

По версии следствия, в начале сентября женщина поссорилась с соседями из-за того, что супруги сверлили несущую стену ее дома. После этого хозяйка решила организовать убийство своих соседей.

Об этом узнали сотрудники полиции и отправили в роли наемного убийцы одного из своих работников. Жительница пообещала за убийство соседей 100 тыс. рублей. Полицейский показал заказчице инсценированные фотографии убитых супругов, после чего женщина заплатила деньги.

Сейчас домовладелица находится под арестом. Ее обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 33 п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на подстрекательство на заказное убийство).

В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 2 октября пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.