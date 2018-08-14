На Кубани гражданин Армении заказал убийство своей бывшей девушки

В Тбилисском районе полиция задержала 29-летнего гражданина Армении, который из ревности нанял убийцу для своей бывшей сожительницы

Следствие установило, что мужчина со своей 32-летней девушкой жил в станице Тбилисской, но недавно они расстались. Тогда молодой человек из ревности решил убить бывшую сожительницу. Он обратился к своему знакомому с просьбой помочь в поисках исполнителя преступления. Собеседник согласился, но сообщил об этом в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранительные органы назначили мужчине встречу с якобы исполнителем, в роли которого был оперативный сотрудник. После получения от заказчика 10 тыс. рублей полицейский инсценировал убийство женщины. После этого сотрудник предоставил фотографии и мобильный телефон в качестве доказательства выполненной работы. Убедившись, что бывшая девушка мертва, мужчина отдал оставшиеся 10 тыс. рублей, после чего его задержали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Подстрекательство к приготовлению к убийству по найму). Проводятся следственные действия, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.