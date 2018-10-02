В Ростове сотрудника таможни и его посредника подозревают в мошенничестве и получении взятки

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело против начальника Южного таможенного управления и его посредника за мошенничество и взяточничество

По версии следствия, в июне начальник ведомства во время проверки коммерческой организации потребовал от представителя фирмы 1 млн рублей. Взамен работник должен был снизить цену товаров, которые проходили через таможню. Посредник встретился с учредителем организации и сказал, что сотрудникам таможни надо заплатить 2 млн рублей.

Представитель фирмы 24 сентября передал сотруднику таможни 1 млн рублей. Его задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

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Против начальника таможни и посредника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 (Получение взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

Подозреваемые находятся под арестом, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила 1 октября пресс-служба Южного СУТ СК РФ по Ростовской области.