На Дону следователю дали условный срок за взятку в миллион рублей

Бывшему старшему следователю ГСУ УМВД по Ростову-на-Дону Ольге Дюковой, обвинявшейся во взяточничестве, смягчили приговор

«Был выявлен факт получения лейтенантом юстиции взятки в размере 1 млн рублей при посредничестве одного из ростовских адвокатов. Кроме того, в результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлена ее причастность к совершению служебного подлога», — цитирует «Интерфакс» сообщение регионального УФСБ.

Как передает DonDay,преступление было выявлено в 2015 году. По данным следствия, Дюковаъ обещала содействовать взяткодателю — фигуранту находящегося в ее производстве дела. Получив 600 тыс. рублей, она уничтожила документы, изъятые у фигуранта, а чтобы избежать ответственности, внесла в документы неверные сведения о месте и времени их составления. Она записала ложные данные о понятых, присутствующих при проведении следственных действий. Позже следователь сообщила обвиняемому, что у нее есть дополнительные материалы о совершенных им преступлениях. После этого она получила еще 400 тысяч, пообещав не учитывать эти данные.

Октябрьский районный суд признал Дюкову виновной по ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «б» ст. 290 (Получение взятки) и по ч. 1 ст. 292 (Служебный подлог) УК РФ. Ей было назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима, штрафа в размере 2 млн рублей и лишения специального звания.

Женщина обжаловала это решение, и Ростовский областной суд изменил наказание — срок лишения свободы изменен на 7 лет 7 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.