На Кубани Land Rover врезался в стоящий грузовик

Краснодарский край

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В Успенском районе 1 октября автомобиль врезался в стоящий на обочине грузовик

Авария произошла в 14:30 на трассе М-29 ФАД «Кавказ». По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля Land Rover превысил скорость и съехал на обочину, где зацепил стоящий грузовик MAN.

В результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу. Обстоятельства аварии уточняются, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, утром 2 октября в Краснодаре на улице Уральской Range Rover насмерть сбил перебегающего дорогу мужчину.

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