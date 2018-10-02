В Краснодаре Range Rover насмерть сбил мужчину

В Краснодаре на улице Уральской утром 2 октября автомобиль насмерть сбил мужчину

Авария произошла около 4:20. Машина Range Rover под управлением 32-летнего водителя сбила пешехода в районе улицы Уральской, 23. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался.

Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 50 лет, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.