В Краснодаре Range Rover насмерть сбил мужчину

Сегодня, 2 октября около 04:20 32-летний водитель автомобиля «Range Rover» ехал по ул. Уральской и в районе дома № 23 сбил мужчину, который перебегал дорогу в 50-метрах от пешеходного перехода. • От полученных травм пешеход погиб на месте аварии. - Личность его пока не установлена. Документов при себе у мужчины не было. На вид погибшему около 50-ти лет. • Видео от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #Такси #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп