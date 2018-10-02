В Краснодаре Range Rover насмерть сбил мужчину
В Краснодаре на улице Уральской утром 2 октября автомобиль насмерть сбил мужчину
Авария произошла около 4:20. Машина Range Rover под управлением 32-летнего водителя сбила пешехода в районе улицы Уральской, 23. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, от полученных травм он скончался.
Личность погибшего устанавливается, на вид ему около 50 лет, сообщила порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева.
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Сегодня, 2 октября около 04:20 32-летний водитель автомобиля «Range Rover» ехал по ул. Уральской и в районе дома № 23 сбил мужчину, который перебегал дорогу в 50-метрах от пешеходного перехода. • От полученных травм пешеход погиб на месте аварии. - Личность его пока не установлена. Документов при себе у мужчины не было. На вид погибшему около 50-ти лет. • Видео от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #Такси #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп
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