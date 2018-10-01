В Краснодаре со 2 октября изменится организация движения на ул. Гагарина

В ночь на 2 октября в Краснодаре на участке ул. Гагарина от ул. Воровского до ул. Тургенева возобновится двустороннее движение

«В связи с открытием после капремонта движения по Тургенева от Калинина до Гагарина возобновляется прежняя схема двустороннего движения по Гагарина», — сообщил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Напомним, на время капремонта на этом участке было организовано одностороннее движение — от Тургенева в сторону Воровского.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 1 октября был открыт проезд по Тургенева от Бабушкина до Гагарина. В середине прошлой недели открылся проезд по Тургенева от Северной до Бабушкина.

Сейчас работы проводятся только в районе кольца на пересечении Тургенева и Красных Партизан. Завершить их планируют за 7‑10 дней.

Напомним, капремонт Тургенева начался в октябре 2017 года. Изначально планировалось, что работы завершат к 15 апреля 2018 года, однако срок ремонта продлили до октября.