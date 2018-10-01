В Кабардино-Балкарии мужчину будут судить из-за гибели его сына в бассейне

В Кабардино-Балкарии завершили расследование уголовного дело в отношении жителя Нарткалы, по вине которого погиб годовалый ребенок

Несчастный случай произошел 2 июля. Однако Следственный комитет сообщил об этом 1 октября. По версии следствия, в гараже, расположенном во дворе дома мужчины, стоял каркасный бассейн с водой. Из-за своей неосмотрительности местный житель оставил не запертыми ворота гаража.

В это время годовалый сын мужчины остался без присмотра взрослых и прошел в гараж. Он взобрался по лежащим доскам и упал в бассейн. В результате ребенок утопился.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.