В Кабардино-Балкарии годовалый ребенок утонул в бассейне
Кабардино-Балкария Оксана Васильченко
В Нарткале Урванского района возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка
По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей. Он самостоятельно вышел из дома во двор. Там он упал в бассейн, наполненный водой, и утонул.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.
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