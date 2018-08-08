В Кабардино-Балкарии годовалый ребенок утонул в бассейне

Кабардино-Балкария

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В Нарткале Урванского района возбудили уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка

По данным следствия, ребенок остался без присмотра родителей. Он самостоятельно вышел из дома во двор. Там он упал в бассейн, наполненный водой, и утонул.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливают обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике.

Дети Следственный комитет
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