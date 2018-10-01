В Дагестане из-за отравления детей в школе СК начал проверку
В Каспийске 1 октября начали доследственную проверку по факту отравления 19 детей
По предварительным данным, 29 сентября в одной из школ Каспийска 19 детей восьми и девяти лет после приема пищи в столовой почувствовали недомогание. Школьников госпитализировали с диагнозом «пищевое отравление».
Сейчас проводят комплекс проверок в отношении должностных лиц, ответственных за хозяйственное обслуживание столовой и содержание помещения в соотвествии с санитарно-гигиеническими требованиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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Также Роспотребнадзор по региону сообщил об эпидемиологическом расследовании.
Как писали Юга.ру, Минздрав Республики Дагестан 30 сентября сообщил о госпитализации 19 детей с признаками кишечной инфекции.
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