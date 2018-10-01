В драмтеатре Ставрополя ребенку на голову упала деревянная рейка

В Ставрополе возбудили уголовное дело после того, как в театре драмы имени Михаила Лермонтова восьмилетней девочке на голову упала деревянная рейка

По данным следствия, в апреле в зрительском зале академического театра драмы во время антракта на восьмилетнюю девочку упала деревянная рейка. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.

В отношении начальника службы оборудования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).

Следователи устанавливают детали произошедшего, расследование дела продолжается, сообщает 1 октября СУ СК РФ по Ставропольскому краю.