В драмтеатре Ставрополя ребенку на голову упала деревянная рейка
В Ставрополе возбудили уголовное дело после того, как в театре драмы имени Михаила Лермонтова восьмилетней девочке на голову упала деревянная рейка
По данным следствия, в апреле в зрительском зале академического театра драмы во время антракта на восьмилетнюю девочку упала деревянная рейка. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, повлекшую легкий вред здоровью.
В отношении начальника службы оборудования возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей).
Следователи устанавливают детали произошедшего, расследование дела продолжается, сообщает 1 октября СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, в Анапе возбудили уголовное дело после того, как на 12-летнюю девочку на стройке упал бетонный блок.
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