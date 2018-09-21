В Анапе на 12-летнюю девочку упал бетонный блок. Она получила переломы ноги

В Анапе возбудили уголовное дело после того, как на 12-летнюю жительницу упал бетонный блок

Девочка проникла на территорию предприятия по производству бетона. Там на нее упал фундаментный блок, который не был закреплен. Ребенок получил открытые переломы костей левой ноги и другие серьезные травмы. Девочку доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей).

Полиция установила, что на предприятии не соблюдали правила по охране труда и технике безопасности. Судебная медицинская экспертиза показала, что переломы квалифицируются как тяжкий вред здоровью, сообщает 21 сентября пресс-служба Анапского ЛО МВД России на транспорте.