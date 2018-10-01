В Ставрополе в ДТП с двумя легковушками пострадали пятеро

Ставропольский край

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В Ставрополе 30 сентября произошла авария, в которой пострадали пять человек

ДТП произошло в 20:00 на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением, налетел на бордюр и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai Accent.

За рулем Skoda Fabia находился 18-летний житель села Демино Шпаковского района, который получил права месяц назад. Двое пассажиров автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Водителя и пассажира Hyundai Accent также доставили в больницу. Об этом 1 октября сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае 20 сентября перевернулась легковушка, погибли два человека. 

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