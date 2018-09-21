В Ставропольском крае перевернулась легковушка, два человека погибли
В Степновском районе 20 сентября произошла авария, в которой погибли два человека
Авария произошла ночью на трассе Зеленокумск — Соломенское — Степное. По предварительным данным, водитель машины Lada Granta превысил скорость, после этого автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Водителем оказался 45-летний житель Чечни. Он скончался на месте аварии. Двух его пассажиров доставили в реанимацию, где один из них умер через несколько часов. Второй пассажир, житель Башкирии, находится в тяжелом состоянии.
Участники аварии не были пристегнуты, пишет NewsTracker со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 20 сентября на Ставрополье произошла авария, в которой погиб 99-летний водитель.
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