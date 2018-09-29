Даниил Квят возвращается в «Формулу-1»

Российский пилот вернулся за руль команды Toro Rosso

Российский пилот Даниил Квят вернулся за руль боевого болида «Формулы-1». Контракт с командой Toro Rosso на выступление в 2019 году официально подписан.

Даниил достаточно долго выступал за этот коллектив до пришествия в Red Bull Racing, там же Квят и прервал свою карьеру в 2017 году, уступив место Брендону Хартли. Теперь же россиянин заменить Пьера Гасли, который станет напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булле».

«Даниил заслужил еще один шанс в "Формуле-1". Он наделен талантом и фантастической скоростью. Мы это видели не раз за годы его выступлений. Год назад у него возникли проблемы, но за время без гонок, надеемся, он смог преодолеть их. С нашей стороны мы попробуем предоставить Квяту конкурентоспособную машину. Будем над этим серьезно работать», — заявил руководитель Toro Rosso Франц Тост.

О том, кто составит компанию Квяту в коллективе в 2019 году, команда сообщит позже. В настоящее время рассматривается несколько претендентов, включая Хартли и Стоффеля Вандорна.