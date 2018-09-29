Федеральная палата адвокатов выступила против ареста Беньяша

Краснодарский край

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Председатель Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко 28 сентября прокомментировал арест сочинского адвоката Михаила Беньяша

Пилипенко не согласился с законностью следственных действий в отношении Беньяша.

«Мы, основываясь на оценках коллег, принимающих участие в судьбе Беньяша, не можем согласиться с таким подходом и должны заявить, что российские адвокаты наравне со всеми гражданами РФ имеют право на справедливый суд, независимый как минимум от специфических интересов оперативных сотрудников МВД, — суд, для которого строгое, а не выборочное следование Закону является важнейшим приоритетом», — заявил Пилипенко в своем обращении.

Также в палате отметили, что задержание адвоката в день протестной акции 9 сентября было незаконно, сообщает РАПСИ.

Как сообщали Юга.ру, Ленинский районный суд Краснодара 28 сентября арестовал на два месяца адвоката Михаила Беньяша, подозреваемого в применении насилия к полицейскому.

Защитники адвоката просили избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом. У Беньяша двухмесячный сын, а жена находится на операции.

Подробнее о том, что предшествовало уголовному преследованию адвоката, можно прочесть в материале портала Юга.ру.

Краснодар Михаил Беньяш
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