Силовики заявили об убийстве боевика в Дагестане

Дагестан

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В Дагестане 28 сентября силовики убили вооруженного боевика

Это произошло утром в лесном массиве, недалеко от поселка Талги. Боевик погиб во время перестрелки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личность террориста установили. Им оказался 26-летний Шамиль Билалов. По предварительным данным, он входил в эндирейскую бандгруппу.

Погибших и пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.

Как сообщали Юга.ру, в двух районах Дагестана 27 сентября ввели режим контртеррористической операции.

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