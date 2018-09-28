Силовики заявили об убийстве боевика в Дагестане

В Дагестане 28 сентября силовики убили вооруженного боевика

Это произошло утром в лесном массиве, недалеко от поселка Талги. Боевик погиб во время перестрелки, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Личность террориста установили. Им оказался 26-летний Шамиль Билалов. По предварительным данным, он входил в эндирейскую бандгруппу.

Погибших и пострадавших среди правоохранителей и гражданского населения нет.