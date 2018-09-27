В двух районах Дагестана ввели режим КТО
Дагестан Ксения Мареич
В двух районах Дагестана 27 сентября ввели режим контртеррористической операции
Режим КТО ввели 27 сентября в 6:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов. Сотрудники силовых структур ищут боевиков, сообщили «Интерфаксу-Юг» в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета республики.
Как писали Юга.ру, 15 сентября в районе дагестанского селения Талги убили троих боевиков. В этот же день в 5:00 в Буйнакском и Карабудахкентском районах ввели режим КТО.
В 13:00 режим контртеррористической операции сняли.
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