В двух районах Дагестана ввели режим КТО

В двух районах Дагестана 27 сентября ввели режим контртеррористической операции

Режим КТО ввели 27 сентября в 6:00 на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов. Сотрудники силовых структур ищут боевиков, сообщили «Интерфаксу-Юг» в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета республики.

Как писали Юга.ру, 15 сентября в районе дагестанского селения Талги убили троих боевиков. В этот же день в 5:00 в Буйнакском и Карабудахкентском районах ввели режим КТО.