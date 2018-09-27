Пострадавшего при жесткой посадке парапланериста спасли в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели эвакуировали парапланериста, упавшего в ущелье в Черекском районе Кабардино-Балкарии

Как сообщали Юга.ру, 50-летний парапланерист из Московской области совершил жесткую посадку на высоте 1,6 тыс. метров вечером 26 сентября. Было уже темно, поэтому поисковые работы отложили до утра.

Спасатели нашли мужчину ближе к вечеру 27 сентября.

«По состоянию на 19:01 поисково-спасательные работы в Черекском районе завершены. Пострадавшего парапланериста спустили и передали работникам медицины катастроф. Состояние его удовлетворительное, мужчину доставят в РКБ г. Нальчик», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по КБР.

В поисково-спасательных работах участвовали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.