Yota дала абонентам возможность безлимитного доступа к музыкальным приложениям

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С 28 сентября пользователи Yota смогут активировать безлимитный доступ к ресурсам с музыкой

Клиенты мобильного оператора через иконку приложения смогут активировать доступ к нескольким музыкальным ресурсам. Среди них «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq, SoundCloud.

Стоимость подключения безлимитной музыки для пользователей смартфонов — 40 рублей за 30 дней в Москве. Для жителей других регионов цена составит 30 рублей. На планшете подключить доступ к музыкальным ресурсам можно за 30 рублей на 30 дней для жителей всех регионов. 

Yota — российский инновационный оператор беспроводной связи с 2G/3G/4G.

Как сообщали Юга.ру, 12 сентября сотрудники Yota в Краснодаре поработали один день в офисе Fasten. 

Музыка Технологии
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