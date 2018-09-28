Yota дала абонентам возможность безлимитного доступа к музыкальным приложениям
С 28 сентября пользователи Yota смогут активировать безлимитный доступ к ресурсам с музыкой
Клиенты мобильного оператора через иконку приложения смогут активировать доступ к нескольким музыкальным ресурсам. Среди них «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq, SoundCloud.
Стоимость подключения безлимитной музыки для пользователей смартфонов — 40 рублей за 30 дней в Москве. Для жителей других регионов цена составит 30 рублей. На планшете подключить доступ к музыкальным ресурсам можно за 30 рублей на 30 дней для жителей всех регионов.
Yota — российский инновационный оператор беспроводной связи с 2G/3G/4G.
Как сообщали Юга.ру, 12 сентября сотрудники Yota в Краснодаре поработали один день в офисе Fasten.
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