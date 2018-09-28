Yota дала абонентам возможность безлимитного доступа к музыкальным приложениям

С 28 сентября пользователи Yota смогут активировать безлимитный доступ к ресурсам с музыкой

Клиенты мобильного оператора через иконку приложения смогут активировать доступ к нескольким музыкальным ресурсам. Среди них «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq, SoundCloud.

Стоимость подключения безлимитной музыки для пользователей смартфонов — 40 рублей за 30 дней в Москве. Для жителей других регионов цена составит 30 рублей. На планшете подключить доступ к музыкальным ресурсам можно за 30 рублей на 30 дней для жителей всех регионов.

Yota — российский инновационный оператор беспроводной связи с 2G/3G/4G.