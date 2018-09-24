Сотрудники Yota один день поработали в краснодарском офисе Fasten

Сотрудники Yota в Краснодаре 12 сентября использовали офис компании Fasten для работы

В Yota уже восемь лет существует YotaAir — в этот день сотрудники работают не в офисе, а где им хочется. Иногда они едут на точки продаж пробовать себя в качестве консультантов розницы. YotaAir нужен, чтобы тестировать продукты.

«Цель традиции — тестировать продукты компании в разных условиях, быть ближе к клиенту и проверить на себе, что важно не где ты работаешь, а как ты это делаешь», — рассказали в пресс-службе Yota.

Директор макрорегиона «Юг» Yota Руслан Юсупов рассказал, что сотрудникам предложили выбрать для YotaAir другую компанию, где они бы хотели поработать, и почти единогласно выбрали Fasten.

«Мы привыкли, что в нашем офисе каждый день — необычный. Но поработать вместе с командой одного из самых ярких операторов было по-новому интересно. У Fasten и Yota разные задачи, их распределение между отделами, даже масштаб офиса в данном регионе, но мы оказались очень похожими по духу. Мы быстро принимаем решения, свободны в передвижении и готовы ко всему новому. У команды Yota мы научились чаще обращаться к коллективному мнению — они очень сплоченные!» — сказала руководитель пресс-службы Fasten Зоя Австрийская.