В горах Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ростова
В районе горы Кубус в Северной Осетии нашли пожилых ростовчанок, которые пропали накануне. Одну из них — уже погибшей
В Дигороское ушелье Северной Осетии прибыли 12 туристов из Ростова. Четверо из них 24 сентября отправились из базы отдыха «Таймази» в сторону горы Кубус. Позже двое туристов решили вернуться, а две пожилые женщины продолжили идти по маршруту. После этого с ними потеряли связь.
О пропаже туристок сообщили в полицию Ирафского района 25 сентября в 11:00.
Вечером 25 сентября полицейские спустились в низину и обнаружили там одну из туристок. Женщина рассказала, что они с подругой решили добраться до базы по другой дороге, но поскользнулись и сорвались вниз. Пострадавшую госпитализировали в Ирафскую центральную больницу.
Вторую ростовчанку разыскивали сотрудники МЧС, пограничной службы и местные жители. Ее тело обнаружили неподалеку. Женщина скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Северная Осетия.
Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Северной Осетии нашли тело туриста из США. СК по региону возбудил уголовное дело по факту гибели.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.