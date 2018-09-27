В горах Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ростова

В районе горы Кубус в Северной Осетии нашли пожилых ростовчанок, которые пропали накануне. Одну из них — уже погибшей

В Дигороское ушелье Северной Осетии прибыли 12 туристов из Ростова. Четверо из них 24 сентября отправились из базы отдыха «Таймази» в сторону горы Кубус. Позже двое туристов решили вернуться, а две пожилые женщины продолжили идти по маршруту. После этого с ними потеряли связь.

О пропаже туристок сообщили в полицию Ирафского района 25 сентября в 11:00.

Вечером 25 сентября полицейские спустились в низину и обнаружили там одну из туристок. Женщина рассказала, что они с подругой решили добраться до базы по другой дороге, но поскользнулись и сорвались вниз. Пострадавшую госпитализировали в Ирафскую центральную больницу.

Вторую ростовчанку разыскивали сотрудники МЧС, пограничной службы и местные жители. Ее тело обнаружили неподалеку. Женщина скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Северная Осетия.