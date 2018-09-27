В горах Северной Осетии нашли погибшую туристку из Ростова

Северная Осетия, Ростовская область

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В районе горы Кубус в Северной Осетии нашли пожилых ростовчанок, которые пропали накануне. Одну из них — уже погибшей

В Дигороское ушелье Северной Осетии прибыли 12 туристов из Ростова. Четверо из них 24 сентября отправились из базы отдыха «Таймази» в сторону горы Кубус. Позже двое туристов решили вернуться, а две пожилые женщины продолжили идти по маршруту. После этого с ними потеряли связь. 

О пропаже туристок сообщили в полицию Ирафского района 25 сентября в 11:00. 

Вечером 25 сентября полицейские спустились в низину и обнаружили там одну из туристок. Женщина рассказала, что они с подругой решили добраться до базы по другой дороге, но поскользнулись и сорвались вниз. Пострадавшую госпитализировали в Ирафскую центральную больницу. 

Вторую ростовчанку разыскивали сотрудники МЧС, пограничной службы и местные жители. Ее тело обнаружили неподалеку. Женщина скончалась от полученных травм, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Северная Осетия. 

Как писали Юга.ру, 19 сентября в горах Северной Осетии нашли тело туриста из США. СК по региону возбудил уголовное дело по факту гибели. 

Курорты и туризм МЧС Полиция
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