СК начал проверку по факту гибели туриста из США во время охоты в горах Северной Осетии

Следственные органы СК РФ по Северной Осетии организовали доследственную проверку по факту гибели иностранца на территории республики

18 сентября два иностранных туриста с переводчиком прибыли в Северную Осетию и отправились на охоту в горы недалеко от села Джимара Пригородного района.

Как сообщали Юга.ру, ранним утром 19 сентября в ущелье Зариу на высоте около 3030 метров 55-летнему иностранцу стало плохо. Об этом сообщили спасателям, но когда сотрудники МЧС отправились к месту происшествия, поступила информация о том, что турист умер. Спасатели транспортировали тело погибшего из горной местности.