СК начал проверку по факту гибели туриста из США во время охоты в горах Северной Осетии
Следственные органы СК РФ по Северной Осетии организовали доследственную проверку по факту гибели иностранца на территории республики
18 сентября два иностранных туриста с переводчиком прибыли в Северную Осетию и отправились на охоту в горы недалеко от села Джимара Пригородного района.
Как сообщали Юга.ру, ранним утром 19 сентября в ущелье Зариу на высоте около 3030 метров 55-летнему иностранцу стало плохо. Об этом сообщили спасателям, но когда сотрудники МЧС отправились к месту происшествия, поступила информация о том, что турист умер. Спасатели транспортировали тело погибшего из горной местности.
Обстоятельства и причины гибели гражданина США неизвестны, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС России по Северной Осетии Юлию Старченко.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Северной Осетии.
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