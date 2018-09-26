На Кубани иномарка сбила водителя мопеда без прав

В Кавказском районе 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадал водитель мопеда

Авария произошла в 8:00 в станице Казанской на улице Красная. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe при повороте не уступил дорогу мопеду.

В результате столкновения пострадал мужчина, который находился за рулем скутера. У него не было водительского удостоверения и он ездил без мотоциклетного шлема. Его доставили в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.