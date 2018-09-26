На Кубани иномарка сбила водителя мопеда без прав
В Кавказском районе 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадал водитель мопеда
Авария произошла в 8:00 в станице Казанской на улице Красная. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe при повороте не уступил дорогу мопеду.
В результате столкновения пострадал мужчина, который находился за рулем скутера. У него не было водительского удостоверения и он ездил без мотоциклетного шлема. Его доставили в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Ростове 12 сентября иномарка столкнулась с мопедом, в результате оба транспортных средства загорелись. Находившийся за рулем мопеда подросток скончался от полученных травм.
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