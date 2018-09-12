В Ростове после ДТП загорелись мопед и иномарка. Погиб 14-летний водитель скутера
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростове-на-Дону в аварии погиб несовершеннолетний
ДТП произошло в 21:00 на улице Плиева. Автомобиль KIA под управлением 31-летнего водителя столкнулся с мопедом. За рулем скутера находился 14-летний мальчик.
В результате оба транспортных средства загорелись. Подросток от полученных травм скончался на месте. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Как писали Юга.ру, в Красноармейском районе 12 сентября в массовом ДТП погиб один человек.
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