В Ставрополе водитель сбил восьмилетнюю девочку на «зебре»

В Ставропольском крае 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

ДТП произошло на улице Шеболдаева в 13:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе.

Ребенок возвращался домой из школы. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.