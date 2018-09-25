В Ставрополе водитель сбил восьмилетнюю девочку на «зебре»

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 25 сентября произошло ДТП, в котором пострадал ребенок

ДТП произошло на улице Шеболдаева в 13:00. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Civic сбил восьмилетнюю девочку на пешеходном переходе. 

Ребенок возвращался домой из школы. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу, сообщает NewsTracker со ссылкой на пресс-службу ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Ставрополе 21 сентября 64-летний водитель сбил 16-летнего студента. 

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