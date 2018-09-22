На Ставрополье пенсионер за рулем легковушки сбил подростка
Ставропольский край Ксения Мареич
В Ставрополе 21 сентября 64-летний водитель сбил 16-летнего студента
Авария произошла в 9:10 на проспекте Юности. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Ford не пропустил парня и сбил его.
Пострадавшим оказался первокурсник Ставропольского регионального многопрофильного колледжа. Подростка с травмой стопы доставили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщает NewsTracker со ссылкой на ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.
Как писали Юга.ру, на Ставрополье в ДТП 20 сентября погиб 99-летний водитель.
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