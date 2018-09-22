На Ставрополье пенсионер за рулем легковушки сбил подростка

В Ставрополе 21 сентября 64-летний водитель сбил 16-летнего студента

Авария произошла в 9:10 на проспекте Юности. По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля Ford не пропустил парня и сбил его.

Пострадавшим оказался первокурсник Ставропольского регионального многопрофильного колледжа. Подростка с травмой стопы доставили в больницу. Врачи назначили ему амбулаторное лечение, сообщает NewsTracker со ссылкой на ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.