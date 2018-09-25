В Ростове задержали подозреваемых в обстреле торгового киоска

В Ростове-на-Дону против двух местных жителей 25 сентября возбудили уголовное дело о покушении на убийство

Инцидент произошел 24 сентября на улице Вятской. По данным следствия, двое неизвестных с 00:00 до 1:12 стреляли в торговый павильон. Нарушители использовали травматический пистолет и охотничье ружье.

В результате продавец киоска получил огнестрельные ранения в голову. Его доставили в больницу.

Подозреваемых задержали на следующий день. Против них возбудили уголовное дело по п. ч. 3 ст. 30 п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Следователи устанавливают детали преступления и решают вопрос о заключении подозреваемых под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.