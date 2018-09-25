В Ростове задержали подозреваемых в обстреле торгового киоска

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону против двух местных жителей 25 сентября возбудили уголовное дело о покушении на убийство

Инцидент произошел 24 сентября на улице Вятской. По данным следствия, двое неизвестных с 00:00 до 1:12 стреляли в торговый павильон. Нарушители использовали травматический пистолет и охотничье ружье. 

В результате продавец киоска получил огнестрельные ранения в голову. Его доставили в больницу. 

Подозреваемых задержали на следующий день. Против них возбудили уголовное дело по п. ч. 3 ст. 30 п.п. «а, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). 

Следователи устанавливают детали преступления и решают вопрос о заключении подозреваемых под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. 

Как писали Юга.ру, в августе в Ростове задержали местного жителя, который стрелял в трех посетителей бильярдного клуба из-за отказа играть на деньги. В результате погиб один человек, двое пострадали. 

Покушение Ростов-на-Дону Следственный комитет Стрельба
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