В Краснодаре запретят остановку машин на улице Совхозной

В Краснодаре на участке улицы Совхозной в ноябре начнет действовать новая схема организации дорожного движения

На Совхозной в районе пересечения с Атарбекова 1 ноября начнут действовать дорожные знаки «Остановка запрещена».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что изменения призваны увеличить пропускную способность улицы Совхозной. Благодаря запрету стоянки транспорта на проезжей части исчезнут помехи другим водителям.

Вместе со знаками, запрещающими остановку и стоянку машин, установят знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 1 октября в Краснодаре запретят остановку машин на нечетной стороне улицы Северной между Чкалова и Севастопольской.