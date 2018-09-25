В Краснодаре запретят остановку машин на улице Совхозной

Краснодарский край

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В Краснодаре на участке улицы Совхозной в ноябре начнет действовать новая схема организации дорожного движения

На Совхозной в районе пересечения с Атарбекова 1 ноября начнут действовать дорожные знаки «Остановка запрещена».

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов объяснил, что изменения призваны увеличить пропускную способность улицы Совхозной. Благодаря запрету стоянки транспорта на проезжей части исчезнут помехи другим водителям.

Вместе со знаками, запрещающими остановку и стоянку машин, установят знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 1 октября в Краснодаре запретят остановку машин на нечетной стороне улицы Северной между Чкалова и Севастопольской.

Дороги Краснодар Транспорт
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