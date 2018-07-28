В Краснодаре запретят остановку машин на участке улицы Северной

В Краснодаре на участке улицы Северной осенью изменится организация дорожного движения

На нечетной стороне Северной между улицами Чкалова и Севастопольской установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. Ограничение начнет действовать 1 октября.

Как пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов, такая мера призвана увеличить пропускную способность улицы Северной и сделать более удобной работу общественного транспорта, чтобы припаркованные машины не мешали движению автобусов и троллейбусов.

К 1 октября специалисты должны установить знаки «Остановка запрещена», а также знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.