В Краснодаре запретят остановку машин на участке улицы Северной
В Краснодаре на участке улицы Северной осенью изменится организация дорожного движения
На нечетной стороне Северной между улицами Чкалова и Севастопольской установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. Ограничение начнет действовать 1 октября.
Как пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов, такая мера призвана увеличить пропускную способность улицы Северной и сделать более удобной работу общественного транспорта, чтобы припаркованные машины не мешали движению автобусов и троллейбусов.
К 1 октября специалисты должны установить знаки «Остановка запрещена», а также знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.
Как сообщали Юга.ру, в июле в Краснодаре запретили остановку машин на участках улиц Кутузова, Полины Осипенко, 3-й Линии Нефтяников, а также по четной стороне Старокубанской.
С 1 августа начнет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на участке улицы Новокузнечной от Базовской до Леваневского, а с 3 августа — на отрезке улицы Героя Яцкова от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.
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