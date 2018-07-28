В Краснодаре запретят остановку машин на участке улицы Северной

Краснодарский край

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В Краснодаре на участке улицы Северной осенью изменится организация дорожного движения

На нечетной стороне Северной между улицами Чкалова и Севастопольской установят дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей. Ограничение начнет действовать 1 октября.

Как пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов, такая мера призвана увеличить пропускную способность улицы Северной и сделать более удобной работу общественного транспорта, чтобы припаркованные машины не мешали движению автобусов и троллейбусов.

К 1 октября специалисты должны установить знаки «Остановка запрещена», а также знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.

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Как сообщали Юга.ру, в июле в Краснодаре запретили остановку машин на участках улиц Кутузова, Полины Осипенко3-й Линии Нефтяников, а также по четной стороне Старокубанской

С 1 августа начнет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта на участке улицы Новокузнечной от Базовской до Леваневского, а с 3 августа — на отрезке улицы Героя Яцкова от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков.

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