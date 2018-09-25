В Ставропольском крае пьяный рыбак нырнул в воду за русалками и утонул

В водохранилище рядом с хутором Сухая Падина Минераловодского городского округа 25 сентября обнаружили тело утонувшего мужчины

Двое местных жителей 21 сентября поехали к Сухопадненскому водохранилищу, чтобы порыбачить на берегу. После того, как мужчины выпили, 44-летний рыбак сказал другу, что видит в воде русалок и хочет с ними познакомиться. Он нырнул в воду и не выплыл. Второй рыбак зашел в воду и стал искать товарища, но не нашел его. После этого мужчина обратился за помощью.