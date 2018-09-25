В Ставропольском крае пьяный рыбак нырнул в воду за русалками и утонул

Ставропольский край

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В водохранилище рядом с хутором Сухая Падина Минераловодского городского округа 25 сентября обнаружили тело утонувшего мужчины

Двое местных жителей 21 сентября поехали к Сухопадненскому водохранилищу, чтобы порыбачить на берегу. После того, как мужчины выпили, 44-летний рыбак сказал другу, что видит в воде русалок и хочет с ними познакомиться. Он нырнул в воду и не выплыл. Второй рыбак зашел в воду и стал искать товарища, но не нашел его. После этого мужчина обратился за помощью.

Спасатели получили сообщение на следующий день в 5:40 и прибыли на место происшествия. Они прочистили дно водохранилища от мусора и обследовали территорию. Водолазам, которые искали тело мужчины в воде, ничего не удалось обнаружить. 

Утром 25 сентября утонувшего рыбака нашел его брат возле линии берега. Тело передали полиции, сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Как писали Юга.ру, в августе в Новокубанском районе в пруду утонул 25-летний парень. 

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