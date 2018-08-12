Житель Новокубанска утонул в пруду у города

Следственные органы проводят проверку в Новокубанском районе, где 25-летний парень утонул в пруду

Инцидент произошел в ночь на 11 августа на так называемых Солдатских прудах возле Новокубанска. На берегу отдыхала компания молодых людей: два парня и две девушки. Один из парней решил искупаться.

«Его друзья сидели на берегу и видели его. Прямо на их глазах парень начал тонуть. Они бросились на помощь, вытащили его на берег, но спасти не смогли», — цитирует начальника новокубанского отдела СУ СКР по Краснодарскому краю Евгения Длужевского портал Gorodarmavir.ru.

Обстоятельства происшествия выясняются. Назначена экспертиза, которая поможет выяснить, почему молодой человек начал тонуть. Компания утверждает, что спиртные напитки они не распивали.