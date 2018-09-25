В Краснодаре у мужчины в спортивной сумке нашли 100 свертков с наркотиками

В Краснодаре на улице задержали молодого человека со 100 свертками наркотиков

Во время патрулирования улиц города полицейские заметили молодого человека, который при виде правоохранителей начал нервничать и попытался скрыться. Во время задержания 27-летний мужчина оказал сопротивление. Тогда против него составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

При личном досмотре молодого человека полицейские нашли у него в спортивной сумке 100 свертков с неизвестным порошком. Экспертиза установила, что изъятое вещество — синтетический наркотик массой более 150 граммов. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что купил наркотики у своего знакомого, чтобы перепродать их в Краснодаре.

Полицейские обыскали дом 25-летнего местного жителя, который продал задержанному наркотики, и нашли около 850 граммов синтетического вещества. Молодого человека задержали.

Подозреваемых заключили под стражу. Против них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном и особо крупном размере). Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.