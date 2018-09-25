В Краснодаре на 17 дней ограничат движение на улице Октябрьской

С 25 сентября в Краснодаре закроют для движения транспорта отрезок улицы Октябрьской

На участке Октябрьской от Постовой до Пушкина построят сети газоснабжения. Работы завершатся 11 октября, сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

На время проведения работ ограничат проезд по одной из полос дороги в направлении центра города. Кроме того, будет запрещен левый поворот с Октябрьской на Постовую и с Постовой на Октябрьскую.

На улицах Октябрьской, Постовой и Пушкина установили временные дорожные знаки, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 26 по 28 сентября закроют перекресток улиц Калинина и Тургенева в направлении Юбилейного микрорайона, чтобы отремонтировать дорогу на участке улицы Калинина от Братьев Игнатовых до Карла Маркса.