В Крыму водитель сбил на «зебре» женщину с двумя детьми

В Симферопольском районе Крыма 24 сентября произошла авария, в которой пострадали три человека

ДТП произошло в 15:40 на трассе Симферополь — Алушта, около села Лозовое. Водитель машины Toyota наехал на трех пешеходов.

В результате пострадали женщина и двое детей — годовалый и четырехлетний. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.