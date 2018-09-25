В Крыму водитель сбил на «зебре» женщину с двумя детьми

Крым

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В Симферопольском районе Крыма 24 сентября произошла авария, в которой пострадали три человека

ДТП произошло в 15:40 на трассе Симферополь — Алушта, около села Лозовое. Водитель машины Toyota наехал на трех пешеходов. 

В результате пострадали женщина и двое детей — годовалый и четырехлетний. Они переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как писали Юга.ру, 24 сентября в Крыму столкнулись легковушка и автобус, погибли пять человек. Полиция проводит проверку по факту аварии. 

ГИБДД Дети ДТП Крым
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