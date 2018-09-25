Полиция Крыма проводит проверку по факту ДТП, в котором погибли пять человек

Крым

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В Первомайском районе Крыма 24 сентября произошла автомобильная авария с участием пассажирского автобуса, есть жертвы

ДТП произошло около 15:00 на 62-м км трассе Красноперекопск — Симферополь недалеко от села Каштановка.

Как сообщали Юга.ру, водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с рейсовым автобусом Setra.

В результате аварии погибли пять человек — водитель и четыре пассажира «десятки». Никто из находившихся в автобусе, не пострадал.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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