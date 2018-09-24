В Крыму при столкновении легковушки и автобуса погибли пять человек
Крым Оксана Васильченко
В Крыму 24 сентября произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса
ДТП случилось в Первомайском районе. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус Setra.
В результате погибли пять человек, которые находились в отечественной легковушке. По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
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