В Крыму при столкновении легковушки и автобуса погибли пять человек

Крым

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В Крыму 24 сентября произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса

ДТП случилось в Первомайском районе. По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус Setra.

В результате погибли пять человек, которые находились в отечественной легковушке. По факту аварии проводят проверку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

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