Кинокомпания Федора Бондарчука снимет комедийный роуд-муви в Адыгее и на Кубани

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Кинокомпания продюсера Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Вижн» в конце сентября приступает в Адыгее к съемкам многосерийного фильма для одного из центральных телеканалов при поддержке главы РА Мурата Кумпилова

Часть фильма в жанре комедийного роуд-муви будут снимать в Москве и в Краснодарском крае. Однако главные съемочные процессы развернутся в поселках Каменномостский и Веселый, станицах Абадзехская и Даховская, в природной зоне отдыха вблизи хутора Шевченко.

В компании пока не раскрывают подробностей съемочного процесса и названия сериала, однако рассказали порталу Юга.ру сюжет фильма. По информации организаторов съемок, это будет доброе кино о том, как семья с тремя детьми отправляется в автомобильное путешествие в Минск через всю страну, чтобы исполнить мечту младшей дочери — победить в международном песенном конкурсе. По пути герои сталкиваются с неожиданными попутчиками и непредвиденными обстоятельствами, которые позволят каждому члену семьи лучше узнать друг друга и самих себя.

«Вся съемочная группа с особым трепетом и предвкушением готовится к экспедиции — это первый проект компании "Арт Пикчерс Вижн", который снимается в Адыгее. Однако республика для съемок была выбрана не случайно: ее природные ландшафты — горы и равнины, водопады, каньоны реки Белой, даже трассы между населенными пунктами обладают уникальной красотой и неповторимым характером, художественно необходимыми для кинопроекта», — рассказали в пиар-службе «Арт Пикчерс Вижн».

В главных ролях будут задействованы популярные российские артисты. К съемкам также привлекут местных актеров. Сейчас уже утверждены несколько актеров из Адыгеи, но в конце сентября будет проводиться дополнительный набор на эпизодические роли. Кастинг состоится среди актеров Национального театра РА и Русского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина, а также среди студентов Адыгейского республиканского колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова, добавили в пиар-службе.

Кино
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре около интерната им. Захарченко на Володарского появился новый сквер
«Ростов» сыграл с «Уралом» вничью и поднялся на второе место в РПЛ
Вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана осудили условно за участие в ИГ
Кинокомпания Федора Бондарчука снимет комедийный роуд-муви в Адыгее и на Кубани
В Краснодаре снова задержали координатора штаба Навального. Сразу же после освобождения из-под ареста
В Краснодаре во второй раз прошел фестиваль наук, технологий и искусства Geek Picnic

Лента новостей

Фоторепортажи

Фестиваль Geek Picnic в Краснодаре. Фоторепортаж

Статьи

«Об этом следует говорить, а не прятать голову в песок как страус»

Интервью с автором книги о «казаке‑нацисте» Науменко

В Краснодаре снова задержали координатора штаба Навального

Сразу же после освобождения из‑под ареста

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале