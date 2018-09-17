Кинокомпания Федора Бондарчука снимет комедийный роуд-муви в Адыгее и на Кубани

Кинокомпания продюсера Федора Бондарчука «Арт Пикчерс Вижн» в конце сентября приступает в Адыгее к съемкам многосерийного фильма для одного из центральных телеканалов при поддержке главы РА Мурата Кумпилова

Часть фильма в жанре комедийного роуд-муви будут снимать в Москве и в Краснодарском крае. Однако главные съемочные процессы развернутся в поселках Каменномостский и Веселый, станицах Абадзехская и Даховская, в природной зоне отдыха вблизи хутора Шевченко.

В компании пока не раскрывают подробностей съемочного процесса и названия сериала, однако рассказали порталу Юга.ру сюжет фильма. По информации организаторов съемок, это будет доброе кино о том, как семья с тремя детьми отправляется в автомобильное путешествие в Минск через всю страну, чтобы исполнить мечту младшей дочери — победить в международном песенном конкурсе. По пути герои сталкиваются с неожиданными попутчиками и непредвиденными обстоятельствами, которые позволят каждому члену семьи лучше узнать друг друга и самих себя.

«Вся съемочная группа с особым трепетом и предвкушением готовится к экспедиции — это первый проект компании "Арт Пикчерс Вижн", который снимается в Адыгее. Однако республика для съемок была выбрана не случайно: ее природные ландшафты — горы и равнины, водопады, каньоны реки Белой, даже трассы между населенными пунктами обладают уникальной красотой и неповторимым характером, художественно необходимыми для кинопроекта», — рассказали в пиар-службе «Арт Пикчерс Вижн».

В главных ролях будут задействованы популярные российские артисты. К съемкам также привлекут местных актеров. Сейчас уже утверждены несколько актеров из Адыгеи, но в конце сентября будет проводиться дополнительный набор на эпизодические роли. Кастинг состоится среди актеров Национального театра РА и Русского государственного драматического театра им. А.С. Пушкина, а также среди студентов Адыгейского республиканского колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова, добавили в пиар-службе.