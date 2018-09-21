В горах Карачаево-Черкесии три альпиниста попали в трещину

В горах Карачаево-Черкесии 21 сентября спасатели отправились на поиски троих пропавших альпинистов

В Карачаевском районе при восхождении на гору Белалакая пропали три человека из группы альпинистов. По предварительным данным, они попали в трещину на леднике Суфруджу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

На место отправились восемь человек из Домбайского поисково-спасательного подразделения. В 15:30 из Минеральных Вод вылетел вертолет МЧС России, который доставит на ледник еще троих спасателей из поселка Домбай.

Как сообщали Юга.ру, в Северной Осетии в ущелье Зариу 19 сентября во время охоты умер 55-летний турист из США. Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины.