В Краснодаре пару из Иркутской области осудили за 19 нападений на магазины, банки и бензоколонки

В Краснодаре приезжих осудили за вооруженные нападения по стране

Суд установил, что 27-летний мужчина со своей 20-летней спутницей в 2015-2016 годах совершили шесть разбойных нападений на ювелирные салоны, заправки и почтовые отделения. Для этого они использовали газовый баллончик и пистолеты «Макарова». Самый крупный ущерб среди этих преступлений превысил 2,6 млн рублей — злоумышленники похитили ювелирные украшения.

Молодых людей объявили в розыск. С 8 октября 2016 года по 12 апреля 2017 года они скрывались в Краснодаре. За это время пара совершила еще 13 вооруженных разбойных нападений на продуктовые магазины.

Преступников поймали при попытке похитить 15 млн рублей из банка в районе «Немецкой деревни» в Краснодаре. Полицейским удалось установить личность мужчины, после чего молодых людей задержали по месту проживания, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Злоумышленников осудили за 19 преступлений по ч.ч. 2, 3, 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в крупном и особо крупном размерах). Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы, а девушку — к девяти.