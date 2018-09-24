В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей над морем

Сочинский специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей прогнозирует смерчи над морем в районе Сочи

Опасность формирования смерчей на участке Магри — Веселое сохранится в до конца дня 24 сентября, сообщает пресс-служба гидрометцентра Сочи.

Все оперативные службы курорта перешли в режим повышенной готовности. Главам внутригородских районов и сельских округов необходимо подготовиться к проведению комплекса мер, чтобы не допустить возникновение чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Юга.ру, 24 сентября в Сочи прогнозируют усиление ветра, порывы могут достигать 15 м/с.