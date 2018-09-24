В Сочи прогнозируют сильный ветер
Краснодарский край Маша Томилина
Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра 24 сентября
По данным ЕДДС города-курорта, в понедельник до 18:00 ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с.
Спасатели призывают граждан соблюдать необходимые меры предосторожности, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими легкими и плохо закрепленными конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру 112.
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