В Сочи прогнозируют сильный ветер

Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра 24 сентября

По данным ЕДДС города-курорта, в понедельник до 18:00 ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Спасатели призывают граждан соблюдать необходимые меры предосторожности, не оставлять машины под деревьями, рекламными баннерами и другими легкими и плохо закрепленными конструкциями, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий следует звонить по номеру 112.



