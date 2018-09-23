«Урожай» вырвал победу в матче с новокубанским «Биологом»

Футболисты краснодарского «Урожая» 23 сентября на домашнем поле сыграли с «Биологом» из поселка Прогресс Новокубанского района

Матч 9-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги завершился победой хозяев — 2:1.

Счет на последней минуте первого тайма открыл полузащитник «Урожая» Владислав Сысуев. На 65-й минуте хавбек «Биолога» Максим Малыш успешно пробил 11-метровый и сравнял счет, однако за 2 минуты до конца основного времени нападающий желто-зеленых Амур Калмыков головой отправил мяч в ворота гостей и обеспечил победу краснодарцам.

Игру на стадионе «Кубань» посетили 1 тыс. 215 болельщиков.

После этого поединка команда Евгения Калешина заработала 22 очка и занимает второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ, «Биолог» с 10 очками расположился на восьмой строчке.

В следующем туре «Урожай» 30 сентября на выезде встретится с лидером турнира — «Чайкой» из села Песчанокопского Ростовской области, в активе которой также 22 очка. Краснодарский клуб организует для своих болельщиков выезд и предоставит бесплатный автобус, сообщается на сайте желто-зеленых.

Как сообщали Юга.ру, накануне новороссийский «Черноморец» в матче ПФЛ одержал победу над «Спартаком-Нальчиком».