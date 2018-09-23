«Краснодар-2» разделил очки с «Факелом»

Вторая команда «Краснодара» 23 сентября в Воронеже встретилась с «Факелом»

Команды не забили голов в матче 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги, который прошел на воронежском Центральном стадионе профсоюзов и собрал 1,3 тыс. зрителей.

После этой встречи «быки» набрали 21 очко и расположились на пятом месте в чемпионате ФНЛ, «Факел» с 17 очками в активе идет девятым.

Как сообщали Юга.ру, ранее 23 сентября «Сочи» на стадионе «Фишт» сыграл вничью с «Тамбовом», а «Армавир» на выезде одержал победу над «Химками».