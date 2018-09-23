«Армавир» одержал победу в выездном матче с «Химками»
Игроки «Армавира» 23 сентября провели матч 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги с подмосковными «Химками»
Игра прошла на «Арене Химки» и завершилась победой гостей — 2:3.
Счет на 7-й минуте открыл форвард «Армавира» Семен Синявский. В середине первого тайма нападающий хозяев Илья Белоус забил ответный мяч. На 76-й минуте Дмитрий Мичуренков вновь вывел вперед кубанский клуб, а через 6 минут Дмитрий Каюмов увеличил отрыв бело-оранжевых. На 86-й минуте судья назначил в ворота гостей пенальти, который успешно реализовал полузащитник химкинцев Михаил Петрусев.
На 88-й минуте Владимир Романенко получил второе предупреждение за игру, и армавирцы доигрывали матч в меньшинстве. Всего во втором тайме судья показал семь желтых карточек.
С трибун стадиона за игрой наблюдали 450 болельщиков.
После этого поединка команда Арсена Папикяна с 11 очками в активе поднялась на 17-е место в ФНЛ. Следующий матч «лисы» проведут 30 сентября на своем поле против аутсайдера турнира — волгоградского «Ротора».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом туре ФНЛ «Армавир» одержал первую домашнюю победу в сезоне, разгромив воронежский «Факел».
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