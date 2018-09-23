«Армавир» одержал победу в выездном матче с «Химками»

Игроки «Армавира» 23 сентября провели матч 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги с подмосковными «Химками»

Игра прошла на «Арене Химки» и завершилась победой гостей — 2:3.

Счет на 7-й минуте открыл форвард «Армавира» Семен Синявский. В середине первого тайма нападающий хозяев Илья Белоус забил ответный мяч. На 76-й минуте Дмитрий Мичуренков вновь вывел вперед кубанский клуб, а через 6 минут Дмитрий Каюмов увеличил отрыв бело-оранжевых. На 86-й минуте судья назначил в ворота гостей пенальти, который успешно реализовал полузащитник химкинцев Михаил Петрусев.

На 88-й минуте Владимир Романенко получил второе предупреждение за игру, и армавирцы доигрывали матч в меньшинстве. Всего во втором тайме судья показал семь желтых карточек.

С трибун стадиона за игрой наблюдали 450 болельщиков.

После этого поединка команда Арсена Папикяна с 11 очками в активе поднялась на 17-е место в ФНЛ. Следующий матч «лисы» проведут 30 сентября на своем поле против аутсайдера турнира — волгоградского «Ротора».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом туре ФНЛ «Армавир» одержал первую домашнюю победу в сезоне, разгромив воронежский «Факел».