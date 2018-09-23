Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Тамбовом»
Краснодарский край, Вся Россия Маша Томилина
«Сочи» 23 сентября на своем поле сыграл с «Тамбовом» в рамках 13-го тура первенства Футбольной национальной лиги
Итог встречи — 0:0.
Игра прошла на стадионе «Фишт», ее посетили 3 тыс. 524 зрителя.
По итогам 13 туров «леопарды» набрали 17 очков и занимают десятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Тамбов» с 28 очками в активе идет вторым, отставая от «Томи» на 1 очко.
В следующем матче «Сочи» 30 сентября сыграет в Москве с «Чертаново».
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