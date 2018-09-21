Главой Тимашевского района стал Андрей Палий

Главой Тимашевского района 21 сентября избрали Андрея Палия

Выборы прошли на 48-й сессии районного совета депутатов. Конкурсная комиссия представила двух кандидатов. За Палия отдали голоса большинство депутатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кадровые перестановки произошли после того, как жители станицы Новокорсунской, чьи дома пострадали от урагана 30 июня, перекрыли трассу. Они требовали выплаты компенсаций, выделенных краевой администрацией. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко в тот же день встретились с жителями пострадавших домов.

Как сообщали Юга.ру, глава Тимашевского района Алексей Житлов 6 июля подал в отставку. И. о. главы района назначили Андрея Палия.

Кто такой Андрей Палий

Андрей Палий родился 30 ноября 1976 года в станице Новопокровской. С 2002 года работал в краевой администрации. В 2007 году стал замглавы регионального департамента экономического развития, затем занял должность первого заместителя ведомства.

В июле 2012 года департамент реорганизовали в министерство экономики Краснодарского края. В связи с этим Палия назначили замминистра экономики края. В октябре того же года он стал первым заместителем министра.

С июля 2018 года был исполняющим обязанности главы Тимашевского района.