В Севастополе после падения с качелей умерла девятилетняя девочка

Крым

Распечатать

В Севастополе начали доследственную проверку после того, как девочка получила смертельную травму на качелях

Читайте также:

Несчастный случай произошел 9 сентября. Однако следователи сообщили о проверке 21 сентября. По предварительной информации, девятилетняя девочка играла во дворе многоквартирного дома. Она упала с качелей и получила травму головного мозга. Через девять дней ребенок скончался в больнице.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Севастополю.

Дети Несчастные случаи Севастополь
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-глава Кабардино-Балкарии назначен замглавы Совбеза РФ
Надежда Цапок вышла из колонии раньше срока и вернулась в Кущевскую
В Краснодаре после открытия части Тургенева 27 сентября изменят маршрут шести автобусов
Брата экс-главы Дагестана задержали за участие в преступном сообществе главы медсоцэкспертизы
Кадыров и Евкуров прокомментировали соглашение о границе между Чечней и Ингушетией
«Черноморец» уступил «Спартаку» и вылетел из Кубка России

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале