В Севастополе после падения с качелей умерла девятилетняя девочка
Крым Оксана Васильченко
В Севастополе начали доследственную проверку после того, как девочка получила смертельную травму на качелях
Несчастный случай произошел 9 сентября. Однако следователи сообщили о проверке 21 сентября. По предварительной информации, девятилетняя девочка играла во дворе многоквартирного дома. Она упала с качелей и получила травму головного мозга. Через девять дней ребенок скончался в больнице.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Севастополю.
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