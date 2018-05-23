В Крыму главу поселка осудили на два года за смерть ребенка от рухнувших качелей

Кировский районный суд Крыма вынес приговор главе Кировского сельского поселения по делу о гибели ребенка из-за неисправных качелей

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в июле 2017 года — на 8-летнего мальчика опрокинулась металлическая конструкция демонтированных качелей, которые находились у детской площадки. От полученных травм ребенок скончался в реанимации.

Следствие обвиняло главу поселка в том, что он знал о представляющих опасность качелях, не принял мер, чтобы восстановить их и не организовал их вывоз для обеспечения безопасности детей.

Суд приговорил его к двум годам колонии-поселения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (Халатность). Также с бывшего чиновника взыскана компенсация морального вреда потерпевшей стороне в размере 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе СКР по республике.